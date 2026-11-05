 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Como a bătut la 8 goluri, dar o echipă din România deţine recordul celei mai mari victorii din Ligă

d Scris de dani morar
Como a bătut la 8 goluri, dar o echipă din România deţine recordul celei mai mari victorii din Ligă
Aosom
Como a oferit una dintre cele mai spectaculoase prestații din actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația italiană a câștigat fără drept de apel, scor 9-1, par

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech