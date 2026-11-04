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Como a lăsat toată Europa ”cu gura căscată”, 9-1 cu Lens, iar Dumitrescu, Craioveanu și Badea au tras aceeași concluzie!

d Scris de digi sport
Como a lăsat toată Europa ”cu gura căscată”, 9-1 cu Lens, iar Dumitrescu, Craioveanu și Badea au tras aceeași concluzie!
Aosom
Como a lăsat toată Europa ”cu gura căscată”, 9-1 cu Lens, iar Dumitrescu, Craioveanu și Badea au tras aceeași concluzie!

Sursa: Digisport

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