Como Fabregas, modest după Lens - Como 1-9: „Trebuie să învățăm, nu se nă dăm mari”

Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a oferit o primă reacție după ce echipa sa a câștigat cu un neverosimil 9-1 pe terenul celor de la Lens în etapa #4 din faza ligii Champions League. După ce Como i-a zdrobit pe francezi, tehnicianul spaniol a îndemnat la concentrare pentru partida din campionat împotriva lui Inter, programată pe 8 noiembrie, de la ora 19:00. De asemena, spaniolul l-a felicitat și pe Aguilar, singurul fotbalist de la Lens care a marcat. ...

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