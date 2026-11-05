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Como, recorduri stratosferice după 9-1 în deplasarea cu Lens din UCL. În 2019, juca în Serie D

c Scris de cristian mihală
Como, recorduri stratosferice după 9-1 în deplasarea cu Lens din UCL. În 2019, juca în Serie D
Aosom
Como, formaţia lui Cesc Fabregas, este performera sezonului în Champions League. Aseară, italienii s-au impus cu un neverosimil 9-1 pe terenul lui Lens, setând

Sursa: Eurosport Romania

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