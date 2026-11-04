Comunicatul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Voi înfrunta tot ce va urma”

Jesus Owono (25 de ani), portarul care a comis faultul violent care a provocat moartea lui Jesus de Miguel la 30 de ani, a oferit o primă reacție după decesul fotbalistului de la Tenerife, prin intermediul unui comunicat oficial pe pagina clubului la care evoluează, FC Andorra. În prelungirile partidei Tenerife - Andorra, meci de La Liga 2, la scorul de 2-2, pe stadionul Heliodor Rodriguez Lopez, portarul Jesus Owono a ieșit din poartă și l-a lovit Jesus de Miguel. ...

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