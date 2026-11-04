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Sport

Condusă de Chivu, Inter a avut un sezon financiar record! Sumele exorbitante care au ajuns în conturile clubului

a Scris de amelia ionescu
Condusă de Chivu, Inter a avut un sezon financiar record! Sumele exorbitante care au ajuns în conturile clubului
Aosom
Interul lui Cristi Chivu a înregistrat venituri impresionante în sezonul 2025-2026.

Sursa: Adevarul

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