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Conference League. Primele patru clasate obțin victorii și se mențin cu maximum de puncte. Lugano în fruntea clasamentului

p Scris de petre apostol
Conference League. Primele patru clasate obțin victorii și se mențin cu maximum de puncte. Lugano în fruntea clasamentului
Aosom
În a doua parte a serii de joi în Conference League, pe lângă succesul Universității Craiova, primele patru clasate - Lugano, Panathinaikos, Twente și AS Monaco - au obținut victorii în etapa a treia a fazei principale, menținându-și linia de clasament perfectă.

Sursa: Mediafax Ro

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