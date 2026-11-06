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Sport

Conference League: Rezultatele și clasamentul, după partidele de joi seara

c Scris de crişan andreescu
Conference League: Rezultatele și clasamentul, după partidele de joi seara
Aosom
Brighton și FC Copenhaga, viitoare adversare ale Universității Craiova, au obținut victorii, joi seara, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League.

Sursa: Dcnews

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