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Sport

Conference League: Universitatea Craiova a învins Egnatia şi este pe locul 8 în grupă. Programul oltenilor în continuare

l Scris de liviu cojan
Conference League: Universitatea Craiova a învins Egnatia şi este pe locul 8 în grupă. Programul oltenilor în continuare
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Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia albaneză Egnatia, în etapa a treia din Conference League, relatează News.ro.

Sursa: Digi24

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