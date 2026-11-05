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Sport

Conference League. Universitatea Craiova învinge pe Egnatia, al doilea succes din trei meciuri. Campioana României rămâne neînvinsă

p Scris de petre apostol
Conference League. Universitatea Craiova învinge pe Egnatia, al doilea succes din trei meciuri. Campioana României rămâne neînvinsă
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Universitatea Craiova a învins formația albaneză Egnatia, cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci din etapa a treia a fazei principale a Conference League.

Sursa: Mediafax Ro

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