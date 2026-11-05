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Conference League: Universitatea Craiova - KF Egnatia, rezultat

a Scris de andrei itu
Conference League: Universitatea Craiova - KF Egnatia, rezultat
Aosom
CS Universitatea Craiova dispută, joi seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Bănie, un meci contra echipei albaneze KF Egnatia, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Conference League.

Sursa: Dcnews

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