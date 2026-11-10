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Confesiunile legendarului Nikola Karabatic după 24 de ani de handbal: „Voiam doar să încetinesc ritmul”

P Scris de Petre Apostol
Confesiunile legendarului Nikola Karabatic după 24 de ani de handbal: „Voiam doar să încetinesc ritmul”
Aosom
Triplu campion olimpic i de patru ori campion mondial i european, fostul internaional francez a participat mari la o întâlnire organizat în cadrul evenimentului Demain Le Sport, unde a povestit cum s… [+3943 chars]

Sursa: mediafax.ro

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