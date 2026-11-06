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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Confruntări Vocea României, 6 noiembrie 2026. Cine sunt concurenții care merg mai departe

d Scris de diana stamen
Confruntări Vocea României, 6 noiembrie 2026. Cine sunt concurenții care merg mai departe
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Etapa Confruntărilor de la Vocea României 2026 a început vineri, 6 noiembrie, cu dueluri intense și decizii dificile pentru antrenori. Mai mulți concurenți au părăsit competiția, în timp ce alții au fost salvați de echipele rivale. Iată cine a mers mai departe în concurs și ce momente au atras atenția în prima ediție a acestei etape.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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