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Sport

Continuă ”revoluția” lui Gigi Becali la FCSB. Revenire spectaculoasă pe banca tehnică, după 8 luni de la despărțire

t Scris de teodor serban
Continuă ”revoluția” lui Gigi Becali la FCSB. Revenire spectaculoasă pe banca tehnică, după 8 luni de la despărțire
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După ce l-a numit marți ca antrenor secund pe Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei Under 21, Gigi Becali l-a convins și pe Mihai Pintilii să se întoarcă pe banca tehnică a FCSB-ului.

Sursa: Ziare

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