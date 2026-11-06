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Sport

Contractul lui Filipe Coelho se apropie de final. Ce urmează pentru antrenorul Universității Craiova

v Scris de victor cozmei
Contractul lui Filipe Coelho se apropie de final. Ce urmează pentru antrenorul Universității Craiova
Aosom
Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre viitorul antrenorului Filipe Coelho. Actualul contract al portughezului este valabil până în vara anului 2027. Deocamdată, conducerea grupării din Bănie nu se grăbește să înceapă discuțiile pentru un nou contract, preferând ca atenția să rămână asupra rezultatelor echipei. Cu toate acestea, directorul sportiv nu exclude …

Sursa: Hotnews

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