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Contractul pe masă! Jucătorul a spus ”DA” și se pregătește o lovitură uriașă: 1.000.000 de euro

d Scris de digi sport
Contractul pe masă! Jucătorul a spus ”DA” și se pregătește o lovitură uriașă: 1.000.000 de euro
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Contractul pe masă! Jucătorul a spus ”DA” și se pregătește o lovitură uriașă: 1.000.000 de euro

Sursa: Digisport

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