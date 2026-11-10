Copleșit de emoții, Cristi Chivu a izbucnit în lacrimi direct pe scenă: „Chiar dacă nu mai e printre noi...”

Cristi Chivu (46 de ani) a fost prezent luni seara la cea de-a 48-a ediție a Premiului Sport Civiltà, eveniment organizat la Teatro Regio din Parma, unde a primit o distincție pentru meritele sportive. Antrenorul lui Inter a abordat mai multe subiecte, iar la finalul a fost copleșit de emoții în momentul în care a vorbit despre tatăl său, Mircea, și a izbucnit în lacrimi direct pe scenă. „Am sperat să închei cu mulțumiri, și nu cu o lacrimă. ...

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