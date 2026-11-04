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Sport

Cordea a bătut palma cu noua echipă! Suma care va intra în conturile CFR-ului este mai mare decât cea anunţată

s Scris de sergiu crăciun(
Cordea a bătut palma cu noua echipă! Suma care va intra în conturile CFR-ului este mai mare decât cea anunţată
Aosom
S-a făcut! Andrei Cordea (27 de ani) va fi istorie pentru CFR Cluj începând cu luna ianuarie. Mijlocaşul a semnat cu noua sa echipă, Yunnan Yukun.

Sursa: Monitorul Cluj

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