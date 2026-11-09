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Sport

„Coșmarul lui Fabregas!”. Italienii l-au ridicat în slăvi pe Chivu după 2-0 cu Como. Notele primite de român

a Scris de amelia ionescu
„Coșmarul lui Fabregas!”. Italienii l-au ridicat în slăvi pe Chivu după 2-0 cu Como. Notele primite de român
Aosom
Cristi Chivu a primit note foarte bune din partea presei italiene după ce Inter a trecut cu 2-0 de Como.

Sursa: Adevarul

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