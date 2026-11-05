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Sport

Craiova e pe loc de calificare direct în optimile Conference League, dar greul abia acum începe

n Scris de nicu savin
Craiova e pe loc de calificare direct în optimile Conference League, dar greul abia acum începe
Aosom
Universitatea Craiova a înregistrat a doua victorie la rând în Conference League, trecând fără mari probleme de albanezii de la Egnatia, scor 2-0. Ambele goluri

Sursa: Eurosport Romania

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