Craiova - Egnatia: oltenii sunt pe val, dar albanezii nu vin în excursie

Universitatea Craiova a început bine aventura europeană: egal cu Getafe, victorie în Andorra și patru puncte după primele două etape. Un nou succes, de data aceasta pe „Ion Oblemenco”, ar transforma calificarea în fazele eliminatorii din obiectiv îndepărtat într-o perspectivă foarte serioasă. Egnatia pare adversarul accesibil al serii, însă rezultatele spun altceva. ...

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