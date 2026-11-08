Craiova urcă pe primul loc în Superliga, deși nu a trecut de reduta CFR-ului. Șumudică i-a încurcat planurile lui Coelho

Universitatea Craiova este noul lider al Superligii, deși n-a reușit să câștige în Gruia. Oltenii au remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, într-o partidă în care au dominat teritorial, dar nu au găsit soluții pentru a sparge defensiva organizată de Marius Șumudică. Echipa lui Filipe Coelho a profitat de înfrângerea lui Dinamo și a urcat pe primul loc, la egalitate de puncte cu bucureștenii.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗