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Sport

Craiova urcă pe primul loc în Superliga, deși nu a trecut de reduta CFR-ului. Șumudică i-a încurcat planurile lui Coelho

p Scris de paul bardașu
Craiova urcă pe primul loc în Superliga, deși nu a trecut de reduta CFR-ului. Șumudică i-a încurcat planurile lui Coelho
Aosom
Universitatea Craiova este noul lider al Superligii, deși n-a reușit să câștige în Gruia. Oltenii au remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, într-o partidă în care au dominat teritorial, dar nu au găsit soluții pentru a sparge defensiva organizată de Marius Șumudică. Echipa lui Filipe Coelho a profitat de înfrângerea lui Dinamo și a urcat pe primul loc, la egalitate de puncte cu bucureștenii.

Sursa: Jurnalul Ro

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