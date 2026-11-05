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Sport

Craiova, victorie clară în Conference League. Oltenii au pus mâna pe un munte de bani

p Scris de paul bardașu
Craiova, victorie clară în Conference League. Oltenii au pus mâna pe un munte de bani
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Universitatea Craiova își continuă parcursul fără înfrângere în Conference League. Campioana României a învins formația albaneză Egnatia, scor 2-0, aseară, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și a ajuns la șapte puncte după primele trei etape. Succesul le-a adus oltenilor încă 400.000 de euro din partea UEFA, iar încasările din actuala campanie europeană au trecut de pragul de patru milioane de euro.

Sursa: Jurnalul Ro

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