Craiova, victorie clară în Conference League. Oltenii au pus mâna pe un munte de bani

Universitatea Craiova își continuă parcursul fără înfrângere în Conference League. Campioana României a învins formația albaneză Egnatia, scor 2-0, aseară, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și a ajuns la șapte puncte după primele trei etape. Succesul le-a adus oltenilor încă 400.000 de euro din partea UEFA, iar încasările din actuala campanie europeană au trecut de pragul de patru milioane de euro.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗