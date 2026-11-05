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Sport

Craioveanu îl sfătuiește să o refuze pe Olympiakos: „Nu ar fi un pas înainte”

m Scris de maria olteanu
Craioveanu îl sfătuiește să o refuze pe Olympiakos: „Nu ar fi un pas înainte”
Aosom
Fostul internațional Gică Craioveanu (58 de ani) a urmărit din lojile de pe „Ion Oblemenco” victoria obținută de Universitatea Craiova, 2-0 cu Egnatia, și este convins că echipa antrenată de Filipe Coelho (46 de ani) se va califica în primăvara europeană din Conference League. ...

Sursa: Gsp

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