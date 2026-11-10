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Sport

Cristi Chivu a primit Premiul pentru Merit Sportiv în Italia! "Emoție pură"

c Scris de cristian mihală
Cristi Chivu a primit Premiul pentru Merit Sportiv în Italia! "Emoție pură"
Aosom
Cristian Chivu, antrenorul campioanei Italiei la fotbal, Inter Milano, a primit Premiul pentru Merit Sportiv (Premio Benemerenze Sportive), în cadrul celei de-a

Sursa: Eurosport Romania

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