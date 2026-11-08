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Sport

Cristi Chivu a spus-o direct, după ce ”l-a pus în lesă pe Fabregas”

d Scris de digi sport
Cristi Chivu a spus-o direct, după ce ”l-a pus în lesă pe Fabregas”
Aosom
Cristi Chivu a spus-o direct, după ce ”l-a pus în lesă pe Fabregas”

Sursa: Digisport

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