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Sport

Cristi Chivu, "descusut" de italieni! "Acesta este unul dintre secretele noului Inter"

d Scris de dani morar
Cristi Chivu, "descusut" de italieni! "Acesta este unul dintre secretele noului Inter"
Aosom
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, pare să fi depășit momentele dificile și traversează o perioadă mult mai bună din punctul de vedere al evoluțiil

Sursa: Eurosport Romania

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