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Sport

Cristi Chivu, discurs de clasă, după ce Inter a subjugat-o pe Como: "Nu ne putem linge rănile"

n Scris de nicu savin
Cristi Chivu, discurs de clasă, după ce Inter a subjugat-o pe Como: "Nu ne putem linge rănile"
Aosom
Cristian Chivu a avut un discurs foarte echilibrat la finalul partidei câștigate de Inter contra lui Como, scor 2-0, în derby-ul etapei a 11-a din Serie A. Antr

Sursa: Eurosport Romania

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