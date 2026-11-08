Cristi Chivu, după săptămâna perfectă a lui Inter: „Doare, dar contează cum reacționezi”

Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter, a comentat victoria obținută astăzi împotriva lui Como, 2-0 în etapa 11 din Serie A. Învinsă în Derby della Madonnina sâmbăta trecută, Inter s-a scuturat și a avut parte de o săptămână ideală. Marți, echipa antrenată de Cristi Chivu a trecut cu 3-0 de Feyenoord în Liga Campionilor. Astăzi, o nouă victorie fără gol primit, un 2-0 în fața echipei care a speriat Europa, Como. „Sunt fericit pentru că am fost o echipă. ...

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