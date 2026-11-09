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Sport

Cristi Chivu își dă și cămașa de pe el! Gestul antrenorului l-a lăsat cu gura căscată pe David Popovici: „Ca să vedeți ce fel de om este!”

a Scris de amelia ionescu
Cristi Chivu își dă și cămașa de pe el! Gestul antrenorului l-a lăsat cu gura căscată pe David Popovici: „Ca să vedeți ce fel de om este!”
Aosom
David Popovici a revenit în România după vizita la Milano, unde s-a întâlnit cu Cristi Chivu.

Sursa: Adevarul

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