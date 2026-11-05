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Sport

Cristi Chivu își păstrează unul dintre oamenii de bază! Inter a activat clauza

a Scris de alexandru atanase
Cristi Chivu își păstrează unul dintre oamenii de bază! Inter a activat clauza
Aosom
Campioana Italiei la fotbal, Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a activat opțiunea de prelungire a contractului lui Federico Dimarco cu încă un an până în 2028, amânând astfel cu câteva luni declanșarea negocierilor pentru o nouă înțelegere, scrie Yahoo! Sports.

Sursa: Ziare

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