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Sport

Cristi Chivu, mesaj ferm după victoria Interului: „Nu putem să ne plângem de milă”. Ce spune despre înfrângerea din derby

V Scris de Victor Dan Stephanovici
Cristi Chivu, mesaj ferm după victoria Interului: „Nu putem să ne plângem de milă”. Ce spune despre înfrângerea din derby
Aosom
Inter a învins duminic sear formaia pregtit de Cesc Fàbregas, prin golurile marcate de Francesco Pio Esposito, în minutul 12, i Marcus Thuram, în minutul 19, scrie Sky Sport Italia. Succesul a apropi… [+2703 chars]

Sursa: mediafax.ro

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