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Sport

Cristi Chivu, premiat în Italia pentru merite sportive

g Scris de george traicu
Cristi Chivu, premiat în Italia pentru merite sportive
Aosom
Cristi Chivu a primit o distincție pentru merite sportive în cadrul unei gale organizate la Parma, unde au fost premiate mai multe personalități ale sportului italian și internațional.

Sursa: Stiri Pe Surse

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