Cristi Chivu, premiat în Italia pentru merite sportive. Distincție specială la Parma, într-o gală cu mari personalități ale sportului

Cristi Chivu a primit o distincție pentru merite sportive în cadrul unei gale organizate la Parma, unde au fost premiate mai multe personalități ale sportului italian și internațional. Antrenorul lui Inter Milano a avut parte de o revenire emoționantă în orașul în care și-a început cariera de tehnician în Serie A.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗