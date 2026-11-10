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Sport

Cristi Săpunaru l-a ascultat pe Pancu și a început să râdă: „Nu îl înțeleg!”

a Scris de alexandru tomuțiu
Cristi Săpunaru l-a ascultat pe Pancu și a început să râdă: „Nu îl înțeleg!”
Aosom
Cristi Săpunaru (42 de ani), legenda Rapidului, a vorbit despre situația fostei sale echipe, în contextul declarațiilor făcute de Daniel Pancu (49) la finalul remizei cu Farul, scor 1-1. După remiza de la Ovidiu, Pancu a avut un discurs foarte dur. Cu lacrimi în ochi, a spus că nu simte că echipa ar fi capabilă să se impună în meciurile importante. A amintit de modul în care s-au prezentat elevii săi în eșecul cu FCSB (1-4). „Sunt lucruri de mentalitate. ...

Sursa: Gsp

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