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Sport

Cristian Chivu a primit Premiul pentru Merite Sportive în cadrul unei ceremonii la Parma. Ce mesaj a transmis clubul

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Cristian Chivu a primit Premiul pentru Merite Sportive în cadrul unei ceremonii la Parma. Ce mesaj a transmis clubul
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Cristian Chivu, antrenorul campioanei Italiei la fotbal, Inter Milano, a primit Premiul pentru Merit Sportiv (Premio Benemerenze Sportive), în cadrul celei de-a 48-a ediţii a galei Premiului Internaţional Sport Civilta.

Sursa: Stirile Pro.tv

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