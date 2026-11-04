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Cristian Chivu, după Feyenoord – Inter 0-3: „Un meci care ne dă multă încredere”

i Scris de ioana andreescu
Cristian Chivu, după Feyenoord – Inter 0-3: „Un meci care ne dă multă încredere”
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Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat, marţi seară, după meciul cu Feyenoord, câştigat cu scorul de 3-0 în Liga Campionilor, că această partidă îi dă multă încredere şi că formaţia sa a fost foarte bine organizată.

Sursa: Stirile Pro.tv

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