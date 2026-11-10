 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Cristian Chivu, Premiul pentru Merit Sportiv în Italia

c Scris de crişan andreescu
Cristian Chivu, Premiul pentru Merit Sportiv în Italia
Aosom
Cristian Chivu, antrenorul campioanei Italiei la fotbal, Inter Milano, a primit Premiul pentru Merit Sportiv (Premio Benemerenze Sportive), în cadrul celei de-a 48-a ediții a galei Premiului Internațional Sport Civilta.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech