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Sport

Cristian Chivu vs Como, surpriză din Italia. Cum s-a terminat meciul

i Scris de iosif pintilie
Cristian Chivu vs Como, surpriză din Italia. Cum s-a terminat meciul
Aosom
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins duminică seara, pe teren propriu, pe Como, în etapa a 11-a din Serie A.

Sursa: Ziare

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