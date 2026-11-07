Cristiano Bergodi este azi la meciul 300 în Superliga: „Nu m-am descurajat vreodată în viața mea”

Aniversare pentru Cristiano Bergodi, azi, la Miercurea Ciuc în duelul Csikszereda - U Cluj, de la ora 15:00. Italianul a spus ce-l motivează de ani și ani în prima divizie din România și ce așteptări, mari, are de la acest meci. U Cluj vrea să revină azi pe locul 4, dar are o deplasare grea. Cu toate că întâlnește „lanterna” clasamentului, Csikszereda. Alb-negrii vor să bifeze primul succes la Miercurea Ciuc în al 5-lea meci pe terenul harghitenilor. ...

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