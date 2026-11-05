Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei! După mai bine de 23 de ani, aventura lui Cristiano Ronaldo la prima reprezentativă lusitană se încheie. Fotbalistul lui Al Nassr și-a anunțat retragerea de la națională prin intermediul unui clip publicat pe rețelele sociale. ...

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