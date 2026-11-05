Cristiano Ronaldo s-a retras oficial de la naționala Portugaliei. Mesaj emoționant de adio VIDEO

Cristiano Ronaldo a anunțat oficial că nu va mai juca pentru echipa națională a Portugaliei. Atacantul în vârstă de 41 de ani a ales să închidă acest capitol din viața sa după o serie de tensiuni cu selecționerul Jorge Jesus și cu oficialii Federației de Fotbal din Portugalia. Deși revenirea sa era așteptată după expirarea […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗