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Sport

Cristiano Ronaldo s-a retras oficial de la naționala Portugaliei. Mesaj emoționant de adio VIDEO

a Scris de andreea vlad
Cristiano Ronaldo s-a retras oficial de la naționala Portugaliei. Mesaj emoționant de adio VIDEO
Aosom
Cristiano Ronaldo a anunțat oficial că nu va mai juca pentru echipa națională a Portugaliei. Atacantul în vârstă de 41 de ani a ales să închidă acest capitol din viața sa după o serie de tensiuni cu selecționerul Jorge Jesus și cu oficialii Federației de Fotbal din Portugalia. Deși revenirea sa era așteptată după expirarea […]

Sursa: National - Ziarul National

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