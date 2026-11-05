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Sport

Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei. Recordurile sale

a Scris de alexandra ionescu
Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei. Recordurile sale
Aosom
Cristiano Ronaldo a anunțat că se va retrage din naționala Portugaliei după încheierea pauzei internaționale din luna noiembrie. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a transmis vestea printr-un mesaj publicat azi, 5 noiembrie, pe rețelele sociale. Decizia pune capăt unei perioade de peste 23 de ani în care atacantul a devenit cel mai prolific marcator și cel mai selecționat jucător din istoria fotbalului internațional masculin.

Sursa: Realitatea

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