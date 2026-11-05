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Sport

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala de fotbal a Portugaliei. Bilanțul lui CR7

b Scris de bogdan enache
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala de fotbal a Portugaliei. Bilanțul lui CR7
Aosom
După 22 de ani petrecuţi în tricoul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat joi că îşi încheie cariera internaţională. Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur părăseşte naţionala cu un bilanţ de 146 de goluri în 234 de meciuri.

Sursa: Digi24

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