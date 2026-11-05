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Sport

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala Portugaliei BREAKING NEWS

i Scris de iosif pintilie
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala Portugaliei BREAKING NEWS
Aosom
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala Portugaliei. Atacantul a luat această decizie după ce, acum o lună, a părăsit cantonamentul în timpul meciurilor din Liga Națiunilor, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Sursa: Ziare

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