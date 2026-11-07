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Sport

Criză la Manchester City: „cetățenii” au mai pierdut un meci

i Scris de iosif pintilie
Criză la Manchester City: „cetățenii” au mai pierdut un meci
Aosom
Echipa engleză Nottingham Forest a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formația Manchester City, în etapa a 10-a din Premier League.

Sursa: Ziare

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