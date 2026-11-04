 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

CS ADEP Satu Mare organizează Turneul 3, la Sala Traian Vuia

c Scris de cristi
CS ADEP Satu Mare organizează Turneul 3, la Sala Traian Vuia
Aosom
Handbal masculin U13: Sala de sport Traian Vuia din Satu Mare va găzdui sâmbătă, 7 noiembrie, Turneul 3 de handbal masculin, categoria U13, competiție organizată de CS ADEP Satu Mare. Echipa gazdă, pregătită de antrenorul Dan Sebastian, va d...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech