Csikszereda - U Cluj, primul meci al zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote

Csikszereda - U Cluj, din etapa a 15-a a Superligii, se joacă astăzi, de la 15:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc. Meciul este transmis liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Ciucanii vin după înfrângerea cu Rapid, din deplasare, scor 2-0, și caută al doilea rezultat pozitiv cu Valentin Suciu pe bancă. În urmă cu două runde, roș-negrii au remizat pe teren Oțelului (1-1). ...

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