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Sport

CSM Bucureşti a pierdut în fața Brest Bretagne Handball, în Liga Campionilor

a Scris de andreea năstase
CSM Bucureşti a pierdut în fața Brest Bretagne Handball, în Liga Campionilor
Aosom
Vicecampioana CSM Bucureşti a pierdut drastic sâmbătă, în deplasare, scor 25-40 (11-20), cu Brest Bretagne Handball, în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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