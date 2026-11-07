CSM București, coșmar în Franța. Cea mai grea înfrângere din istoria participării în Liga Campionilor la handbal

Seară neagră pentru CSM București: „tigroaicele” au fost învinsă categoric de Brest, scor 25-40, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor. Diferența de 15 goluri reprezintă cel mai drastic eșec suferit vreodată de formația din Capitală în competiția europeană.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗